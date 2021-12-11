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Закономерный итог правления режима - нищета и разруха

  • 11.12.2021, 20:15
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Закономерный итог правления режима - нищета и разруха

Только нам решать как жить дальше.

По оценке UNDP, в 2022 году в Мьянме половина страны будет жить на 90 центов в день. Это стало итогом после вооружённого захвата власти в этой стране 1 февраля 2021 года, пишет телеграм-канал «БОР».

Это ещё одно доказательство не способности тиранов к развитию страны, какой бы она ни была. Закономерный итог правления режима — нищета и разруха.

Только нам решать как жить дальше. Все в наших руках.

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