США направляют в Киев и Москву помощницу госсекретаря 7 11.12.2021, 20:40

3,936

Это связано с войсками РФ у границ Украины.

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США, пишет liga.net.

Согласно сообщению, в России и Украине Донфрид встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками.

Донфрид подчеркнет, что дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе можно добиться путем выполнения минских соглашений и переговоров в нормандском формате, сообщили в Госдепартаменте.

После визитов в Украину и РФ Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС об усилиях по поиску дипломатического решения.

По данным украинской и западных разведок, сегодня численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».