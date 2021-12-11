На все фуры из Польши теперь ставят пломбы - дальнобойщики недовольны 6 11.12.2021, 20:50

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Водителям приходится ждать оформления приборов по шесть-семь часов.

В последние недели дальнобойщикам, которые въезжают или выезжают из Беларуси через Литву и Польшу, приходится непросто. Сперва из-за закрытия польского пункта пропуска «Кузница» увеличилась очередь на выезд из нашей страны — время ожидания в некоторых случаях составляло семь-восемь дней. А сейчас очередь появилась и на въезд в страну — все из-за того, что на фуры начали вешать навигационные пломбы. Сложнее всего ситуация в пункте пропуска «Козловичи»: некоторым водителям пришлось ждать оформления приборов по шесть-семь часов. Zerkalo.io пообщалось с водителями и рассказывает, как происходит оформление и выдача приборов.

О чем идет речь?

Напомним, белорусское правительство решило: все ввозимые автотранспортом с территории Польши в Беларусь товары в обязательном порядке должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. Постановление вступило в силу с 8 декабря.

Для литовского направления такое же решение действует уже несколько месяцев — с 30 августа. Кроме того, с 8 декабря правительство в два раза подняло тариф на услуги установки пломбы и ее отслеживания — до 10 базовых величин (290 рублей).

Литовские и польские перевозчики недовольны этими инициативами.

Нововведение не касается грузов, которые следуют транзитом через Литву из Калининграда в Россию, а также тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Пломба — это навигационное устройство, которое позволяет в режиме реального времени наблюдать за передвижением транспорта. Услугу оператора по отслеживанию грузовиков осуществляет РУП «Белтаможсервис».

Козловичи. «Вешают пломбы на все подряд фуры»

На этой неделе дальнобойщик Алексей везет груз из Германии в Россию. В пятницу вечером мужчина приехал к польскому пункту пропуска «Кукурыки» на границе в Беларусью. Очередь из машин была небольшая — метров 500. Польскую сторону он прошел как обычно, а вот в родном пункте пропуска «Козловичи» застрял на несколько часов из-за очереди на оформление навигационной пломбы.

— Я понял, что творится что-то неладное уже когда парковался: чтобы найти место я сделал по стоянке два круга, а раньше сразу можно было стать. Захожу в зал оформляться: там темно от людей! Все толпятся, протиснуться не могут, только слышно с разных сторон: «Разрешите, простите, дайте пройти», — говорит водитель.

— Подошел, как обычно, в первое окно к сотруднице таможни: там работали с документами минут пять. Потом девушка посылает меня в окна «Белтаможсервис» (БТС) — на оформление документов для опечатывания моего полуприцепа навигационной пломбой.

Водитель недоумевает: загрузка была в Германии, почему ему тоже нужна пломба?

По телефону колл-центра «Белтаможсервис» сообщили, что навигационные пломбы устанавливают на грузовики, которые едут из любой страны, но при этом пересекают территорию Польши или Литвы. При этом на порожний и другой транспорт (например, легковой) устройства также могут устанавливаться — решение об этом принимает таможенная служба.

— В восемь окон БТС выстроились огромные живые очереди. Ждать пришлось долго — моя очередь подошла часа через четыре, потом стоял в кассу час, оттуда снова в окно БТС, потом на улицу и снова в окно. Как шарик — туда-сюда. Люди стояли и возмущались, мол, по какому праву. А в ответ их коллеги из Беларуси отвечали: какое вы право и закон вы тут мечтаете найти?

Сколько действий и каких пришлось сделать Алексею, чтобы опломбировать полуприцеп:

- В окно БТС отстоял четыре часа, чтобы заключить договор на опломбирование фуры.

- В кассу отстоял час, чтобы оплатить 292 рубля (290 рублей за пломбу + 2 рубля банку за обслуживание).

- Снова вернулся в окно БТС — за получением пломбы.

- Подождал в коридоре сотрудника в жилете, который установит пломбу на фуре.

- Опять вернулся в окно БТС — чтобы пломбу активировали.

- Сходил в окно таможни, чтобы дали разрешение на выезд.

По словам Алексея, в общем сложности на все процедуры и ожидание ушло шесть-семь часов.

— К счастью, моя пломба активировалась нормально. Но были коллеги, у которых устройство не подключалось к системе слежения, им приходилось задерживаться, чтобы сотрудники БТС устранили эту проблему.

Пока Алексей ждал в очереди, то просматривал профильные водительские чаты в мессенджерах — дальнобойщики возмущались из-за вынужденного долгого ожидания, вызванного необходимостью устанавливать навигацию. Мужчины сбрасывали фото и видео коллапса, который творился в зале.

— Снимать и сдавать пломбу мне надо будет на границе Беларуси и России. Предполагаю, что и на эту процедуру будет очередь.

Еще один водитель, Вадим, ехал через Козловичи в Беларусь этой ночью. В сопредельном пункте пропуска время ожидания оформления заняло у него полчаса. На белорусской стороне — около четырех часов. Причем на таможенном оформление очереди практически нет — все стояли за пломбами.

Мужчина отметил один нюанс: на право получения пломбы нужна доверенность от фирмы. Так как постановление по этим устройствам вступило без предварительного информирования, у многих водителей этого документа просто не оказалось при себе.

— Водители обращались в свои фирмы, доверенности им делали и присылали. Они проходили распечатанные, без оригинальных печатей. Но чуть позже, когда информация уже распространилась, эти документы начали присылать еще до заезда на оформление.

Берестовица. «Толпа водителей, и у всех протестное настроение»

Сергей гоняет легковые машины из Германии в Беларуси, работает он на ипэшника. В Европу он едет как командированный, на маршрутке, а обратно — на автомобиле, который покупает заказчик. Легковушка, которую своим ходом гонит белорус, оформлена как груз и имеет CMR-накладную.

— Оформляться на границе я всегда еду вместе с дальнобойщиками, разве что в колейке (очереди из фур) не стою. А вот в терминале приходится ждать. Раньше времени уходило не больше часа, а прошлой ночью ожидание в Берестовице растянулось часов на шесть — оказалось, на мой автомобиль тоже надо вешать навигационную пломбу. Правда, я не понял почему — я же не осуществляю международные перевозки грузов, — рассказал мужчина.

Сперва Сергей постоял в тех же очередях, в которых стоят дальнобойщики. С кассой тоже были проблемы — она закрывалась на длительные перерывы и водителям приходилось просто ждать, когда она снова заработает. Потом водитель пошел с сотрудником БТС устанавливать прибор на машину.

— Думали, куда повесить эту пломбу — легковом авто ведь не предусмотрено под это, тросик пломбы просто нет куда продеть, как в грузовом полуприцепе. В итоге открыли багажник моего «универсала», нашли там петлю (хотя ее могло там и не быть) и зацепили на ней пломбу.

Так как машина выезжать из Беларуси не будет, ее загнали на склад временного хранения (СВХ) на таможне. Там с авто должны снять навигационную пломбу и закрыть перевозку (закончить рейс). Но прошло уже несколько часов, а сотрудник таможни все не идет.

По словам водителя, собралась толпа водителей, «и у всех протестное настроение».

По информации дальнобойщиков, колейка в сторону Беларуси к пункту пропуска «Козловичи» значительно подросла. 11 декабря в 15.45 она растянулась примерно на 20 км.

Привалка. «Очередь небольшая, но три часа на пломбу ушло»

Еще один белорусский дальнобойщик, Алексей, сегодня ночью пересекал границу со стороны Литвы, через пункт пропуска «Привалка».

— На литовском направлении уже несколько месяцев вешают пломбы, поэтому нет такого аврала, как на границе с Польшей — немного набили руку. Да и в Привалке поток машин меньше, чем в Козловичах. Но я уверен — если людей машин станет больше, то и здесь будет ад, — рассказал водитель.

У Алексея на оформление и получение пломбы ушло около трех часов. Схема оформления была такая же, как описана выше еще одним Алексеем из пункт пропуска «Козловичи». Наш собеседник убежден, что с границы можно было бы выехать и побыстрее, при правильной организации работы службы БТС, но «окна вечно закрывались на перерывы и пересменки».

— То менялись сотрудники БТС, то в кассе, то люди, которые вешают пломбы. Считаю, что больше всего была задержка из-за кассы. БТС работал через два окна, а оплата идет через одно окно, получается «бутылочное горлышко». Эти 290 рублей за пломбу можно оплатить через ЕРИП, но не у всех есть белорусские банковские карты — многие перевозчики иностранцы и им надо стоять в кассу.

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