В воскресенье днем будет до +4°С 11.12.2021, 21:19

Завтра на большей части территории страны ожидаются дожди.

12-13 декабря Беларусь останется в зоне фронтальных разделов, смещающихся с юга Европы. Сохранится преобладание облачной погоды, пишет сайт pogoda.by.

12 декабря на большей части территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, при прояснениях до -5°С; днем -2..+4°С, по юго-востоку Беларуси до +6°С.

13 декабря на большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -4..+3°С.

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