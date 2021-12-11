США и Германия договорились о действиях на случай атаки войск Путина 7 11.12.2021, 21:26

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Ответ будет сильным.

В субботу, 11 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналенна Бербок поговорили о всех мерах, которые они готовы принять в случае масштабного наступления войск РФ на Украину.

Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нэд Прайс на своей странице в Twitter, пишет «Апостроф».

"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", - говорится в сообщении.

Также они поговорили про коронавирусную инфекцию, изменение климата и борьбу за права человека в мире.

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