США и Германия договорились о действиях на случай атаки войск Путина

США и Германия договорились о действиях на случай атаки войск Путина7
- 11.12.2021, 21:26
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Ответ будет сильным.
В субботу, 11 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналенна Бербок поговорили о всех мерах, которые они готовы принять в случае масштабного наступления войск РФ на Украину.
Об этом сообщает руководитель пресс-службы Госдепартамента Нэд Прайс на своей странице в Twitter, пишет «Апостроф».
"Госсекретарь и глава МИД ФРГ обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, столкнувшейся с агрессивными действиями России. Они согласились, что потребуется сильный ответ в случае эскалации со стороны Москвы", - говорится в сообщении.
Также они поговорили про коронавирусную инфекцию, изменение климата и борьбу за права человека в мире.