В Германии социал-демократы избрали новое руководство 11.12.2021, 21:43

Сопредседателями СДПГ стали Ларс Клингбайль и Заскиа Эскен.

Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и Заскиа Эскен (Saskia Esken) избраны новыми сопредседателями Социал-демократической партии Германии (СДПГ). На партийном съезде в Берлине в субботу, 11 декабря, Клингбайль, бывший генеральный секретарь СДПГ, получил 86,3 процента голосов делегатов, Эскен, которая уже два года возглавляет партию - 76,7 процента, пишет dw.com .

Бывший сопредседатель партии Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) не стал повторно выдвигать свою кандидатуру.

Клингбайль и Эскен поблагодарили делегатов съезда за выраженную им поддержку. В своих предвыборных речах оба политика подтвердили приверженность единству СДПГ. По их словам, именно этот фактор обеспечил успех партии на выборах в бундестаг и его необходимо сохранить.

На съезде, который проводится в гибридном формате из-за пандемии коронавируса, переизбирается все руководство СДПГ. Новым генеральным секретарем избран зампредседателя партии Кевин Кюнерт (Kevin Kühnert). Его должность займет глава СДПГ в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия Томас Кучаты (Thomas Kutschaty).

Новое правительство ФРГ

Неделю назад социал-демократы также провели гибридный съезд, чтобы утвердить коалиционное соглашение с партией "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партией (СвДП). Документ был подписан 7 декабря.

Новое правительство Германии, которое называют светофорным по сочетанию партийных цветов, во главе с социал-демократическим канцлером Олафом Шольцом приступило к исполнению своих обязанностей 8 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».