По пяти штатам США пронеслись 24 торнадо 2 11.12.2021, 22:37

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Байден распорядился оказать срочную помощь штатам, пострадавшим от торнадо.

24 торнадо пронеслись за минувшие сутки по 5-ти штатам юга и среднего запада США. В субботу президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы после серии торнадо и суровых погодных условий в семи штатах США, заявил Белый дом, передает «Голос Америки».

Байден был проинформирован о разрушительных торнадо Динн Крисуэлл, администратором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), советником Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и другими высокопоставленными официальными лицами, говорится в сообщении.

Десятки людей погибли в результате серии торнадо, пронесшихся в пятницу вечером в нескольких штатах США. Обычно такие стихийные бедствия и обширные разрушения наблюдаются весной.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал местной телекомпании WLKY, что по меньшей мере 70 человек «вероятно» погибли, добавив, что он ожидает, что количество жертв вырастет. Бешир объявил чрезвычайное положение, задействовал национальную гвардию Кентукки и развернул в районах бедствия полицию штата.

По словам Бешира, сразу после торнадо более 56 тысяч человек в Кентукки остались без электричества.

В Эдвардсвилле, штат Иллинойс, полиция сделала заявление в Фейсбуке, что «суровое погодное явление» привело к «частичному обрушению здания» на складе Amazon и что в настоящее время проводится спасательная операция.

Фото: АР

Торнадо также обрушился на дом престарелых в городе Монетт на севере Арканзаса, но общее количество пострадавших и степень разрушения пока уточняются. По сообщениям прессы, один житель дома престарелых погиб.

Официальные лица заявили, что серия торнадо затронула в большей степени пять штатов: Арканзас, Иллинойс, Кентукки, Миссури и Теннесси.

Фото: Reuters

Метеоролог Эрик Фишер написал в Твиттере, что, если торнадо у границы с Теннесси останется на земле, «это будет самый длинный след торнадо в истории США (общая длина торнадо в трех штатах составила 219 миль или 352 километра)».

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