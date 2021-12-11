Как будут отдыхать белорусы в рождественские и новогодние праздники 11.12.2021, 23:02

В этот раз практически все праздничные дни выпадают на выходные.

Дополнительных выходных в период рождественских и новогодних праздников 2021–2022 гг. у белорусов будет немного. Практически все праздничные дни выпадают на выходные, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Как стало известно ранее, график выходных и переноса рабочих дней в 2022 г. утвержден 11 октября 2021 г. постановлением совета министров № 572. Оно опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, до Нового года каких-либо дополнительных выходных у белорусов уже не будет. Католическое Рождество (25 декабря), которое в Беларуси официально считается выходным днем, в этот раз выпадает на субботу.

Новый год будем встречать с пятницы на субботу. Единственным бонусом будет сокращенный рабочий день в пятницу, 31 декабря. А в понедельник, 3 января, в стране уже официальный рабочий день.

Чуть больше отдохнуть белорусы смогут на православное Рождество. В 2022-м году 7 января выпадет на пятницу. Соответственно, за счет последующих субботы и воскресенья выходных будет сразу три.

В постановлении совмина от 11 октября 2021 г. № 572 в частности говорится о переносе рабочих дней весной 2022 г.: с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта, и с понедельника, 2 мая, на субботу, 14 мая. При этом организации могут переносить рабочие дни в ином порядке с учетом специфики производства или работы, не нарушая законодательства.

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