Лукашисты Бреста поссорились с городом-побратимом 3 12.12.2021, 8:40

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Администрация города в Нидерландах подняла на здании мэрии бело-красно-белый флаг.

Власти Бреста решили «заморозить» отношения с городом-побратимом Куворден в Нидерландах. Все из-за «недружественных шагов» европейцев. Ранее администрация Кувордена поднимала бело-красно-белый флаг, призывала остановить насилие в адрес протестующих, а также писала письма политзаключенным, сообщает zerkalo.io.

О заморозке отношений написал в телеграм-канале руководитель Бреста Александр Рогачук. По его словам, городские власти впервые пошли «на такой вынужденный шаг».

Здание арсенала в Кувордене

Фото: Parsifal2000

Брест и Куворден стали побратимами в 2000 году. Рогачук отмечает, что в этих отношениях было заложено немало хороших инициатив.

Ранее мэр Кувордена Берт Боумистер в международный день прав человека поднял на здании мэрии бело-красно-белый флаг в знак солидарности протестующими в Беларуси.

Также власти Кувордена отправляли письмо мэру и городскому совету Бреста. В письме они обратил внимание на вопросы к результатам выбором в Беларуси и насилие в отношении протестующих в Бресте, а также призвал «отреагировать с пониманием на мирные протесты».

На это письмо никто не ответил. В 2020 году власти Кувордена решили заморозить официальные контакты. После муниципальные депутаты Кувордена отправляли письма белорусским политзаключенным в знак солидарности с ними.

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