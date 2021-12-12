Медики выяснили, насколько опасен штамм «Омикрон» 12.12.2021, 8:45

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Количество госпитализаций на «родине» вируса резко пошло в гору.

Врачи из Южно-Африканской республики, где впервые и был обнаружен штамм Омикрон, заявили, что этот вариант коронавируса не вызывает более тяжелое заболевание, чем предыдущие штаммы.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Так, согласно последним данным, количество госпитализаций в стране резко пошло в гору, однако скачка количества смертельных случаев не наблюдается. Более того, время пребывания пациентов с коронавирусом в больнице тоже не увеличивается.

С другой стороны, глава минздрава ЮАР Джо Фахла сказал, что нужно выделить медикам и ученым больше времени для изучения штамма Омикрон. После полного его изучения и можно будет сделать окончательные выводы по поводу его опасности.

Напомним, что всего за время пандемии в ЮАР от коронавируса умерло 90 тысяч человек. В то же время, около 2,8 миллионов человек смогли победить болезнь и выздороветь.

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