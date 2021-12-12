«На мигрантов есть деньги, а на мост Сельмашевский ни копейки» 7 12.12.2021, 8:56

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Жители Гомеля возмущены.

Житель Гомеля рассказал изданию «Флагшток» о возмущении жителей города политикой властей, которые тратят огромные суммы на мигрантов в лагере «Брузги», но совсем не выделяют средств на ремонт инфраструктуры в белорусских городах.

«На мигрантов есть деньги, на мост Сельмашевский, которому уже 40 лет, ни копейки», — рассказал гомельчанин.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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