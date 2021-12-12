Талоны на продукты и лживость системы 9 12.12.2021, 9:02

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Три причины распада СССР.

30 лет назад перестал существовать СССР. «Салідарнасць» напоминает, что привело к его краху.

Тяжелейшие экономические проблемы

Сегодня некоторые эксперты говорят о том, что Советский Союз был на грани экономического банкротства и голода еще в 60-е. Именно к тому периоду относится расстрел рабочих в городе Новочеркасск Ростовской области, которые начали протесты после повышения цен на продукты.

Командная экономика с колхозами, отсутствием конкуренции и мотивации, огромными тратами на армию не могла обеспечить СССР будущее. Спасло в каком-то смысле чудо: открытие месторождений нефти. Советские власти за валюту закупали продовольствие (зерно – у США) и обеспечивали жизнь неэффективной экономики.

Эта схема перестала работать в начале 80-х, когда цены на нефть рухнули. Как одно из последствий – в 1988 году в СССР (в том числе в Москве!) были введены талоны на сахар. Со следующего года талоны были введены на колбасу, мыло, стиральный порошок, сигареты, женское белье и многие другие продукты.

В такой ситуации рядовые граждане не видели смысла биться за сохранение Советского Союза.

Недоверие к власти и ее некомпетентность

С объявлением «гласности» (власти СССР соглашались на элементы демократических стандартов, будучи в долгу у западных кредиторов) большинству граждан впервые открылся масштаб ужасных преступлений советской власти и сталинского режима. Например, жители БССР были шокированы информацией о расстрелах и захоронениях в Куропатах.

Но дело было не только в прошлом или коммунистической идеологии, в которую большинство населения уже не верило. От белорусов и украинцев скрыли масштаб катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, что не могло не сказаться на уважении и доверии к власти.

В руководстве СССР находилось много пожилых людей, которые просто не успевали за временем. Средний возраст членов политбюро превышал 70 лет. Некоторые считают историческим позором период, когда один за одним умирали генеральные секретари: Брежнев – 1982 год, Андропов – 1984, Черненко – 1985.

С приходом Михаила Горбачева были запущены некоторые реформы, но, во-первых, власти боялись идти на структурные преобразования, а во-вторых, советские руководители довольно поверхностно знали и понимали экономику.

Сепаратизм в союзных республиках

В Беларуси набирал силу Белорусский народный фронт, но, вероятно, с учетом, в том числе, невысокого уровня национального самосознания и «золотого века» послевоенного периода, когда БССР стала «сборочным цехом Советского Союза», нацеленность на независимость здесь была не так сильна, как во многих других республиках.

В свою очередь, страны Балтии стали фактически независимыми еще до формального прекращения существования СССР.

Сепаратизм в других республиках был так силен, что Москве приходилось применять войска с использованием огнестрельного оружия и последствиями в виде десятков погибших. Одними из самых известных стали расстрелы в Тбилиси и Баку. В некоторых республиках фактически были гражданские войны, где разделение шло по национальному признаку.

В Москве тоже далеко не все выступали за сохранение СССР. Борис Ельцин стал первым президентом РСФСР, получив на выборах поддержку большинства россиян, и активно добивался расширения автономии России.

В целом, многие региональные элиты желали для себя большей самостоятельности, поэтому не были заинтересованы в сохранении Советского Союза в прежнем виде.

Сегодня историки говорят о том, что двумя главными персонами, которые действительно желали сохранения СССР, были Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший.

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объяснял:

– Буш хотел сохранить СССР, чтобы Горбачев продолжал контролировать ядерное оружие. Для американцев было важно, чтобы куски ядерного оружия не оказались в руках полубезумных руководителей каких-то султанатов. И он (Буш), даже будучи в Киеве в 1991 году, выступая на митинге, сказал: дайте шанс Горбачеву. Его освистали! Потому что пришла толпа за суверенитет. И Горбачев тоже бился. Было видно, как он пытался договориться в Назарбаевым и Кравчуком против Ельцина, чтобы сохранить союзный центр.

Где были во время распада СССР Лукашенко и Путин?

В сухом остатке в 1991 году дальнейшее существование Советского Союза, по большому счету, было безразлично и рядовых гражданам, и номенклатуре. Однако сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко говорят о «геополитической катастрофе», которая произошла вопреки мнению большинства населения.

Но где во время исторических событий были они сами?

За ратификацию Беловежских соглашений в декабре 1991 года в белорусском Верховном совете проголосовали почти все депутаты (263 за, 2 воздержались, 1 против). Несмотря на последующие заявления Лукашенко, он тогда против не голосовал – это был Валерий Тихиня.

Владимир Путин бросил работу в КГБ в августе 1991 году и сконцентрировался на работе у мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который выступал за демократические реформы.

Ни Лукашенко, ни Путин в активных действиях по сохранению СССР замечены не были.

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