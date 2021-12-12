Мнение: Кто-то ловко подкидывает «черных лебедей» и «свиные головы» на порог Лукашенко 8 12.12.2021, 9:08

26,680

Диктатора толкают прямо в петлю.

Ударом по Hyundai и А1 ничего не ограничилось.

Задержали главного бизнес-аналитика EPAM Дениса Насуро.

Будьте внимательны: бьют по иностранным компаниям с высокой прибыльностью и талантливыми сотрудниками, при этом привязываются то к заработной плате, то к сексуальной ориентации, пишет телеграм-канал CYNIC.

В итоге имеем триггеры: у представителей "системы" комплексы - бездарным приходится пытать талантливых, чтобы выставить заработок в качестве "фактора стыда".

Режим держит "ябатраков" за никчемных существ без денег и шансов на карьеру. Эти индивиды пытаются строить свое разжигание розни, зная, что "электорат" - нищее, безграмотное население с атрофированным мозгом, которое считает богатство пороком.

Из данных "показательных чисток" ясно, что Лукашенко и его окружение играют в две противоположные игры:

(1) - Лукашенко - он реализует озвученную в интервью западной прессе угрозу ликвидации тех, кто связан с Западом.

(2) - окружение - оно реализует схему максимального отрезания Лукашенко от любых лобби-групп. Компании, которые несмотря ни на что сохраняли лояльность режиму, теперь будут находиться под угрозой национализации, а их сотрудники - под угрозой ареста. Так Лукашенко становится максимально токсичным даже в среде западных "лоялистов", для которых деньги находятся впереди ценностей.

Кто-то вполне резонансно реализует схему "санкционной атаки". Те, кто смогли "откупиться от попадания в список" и продолжили сотрудничество, теперь столкнутся с таким комплексом проблем, что будут очень сильно жалеть, что не плюнули на узурпатора еще год назад.

Лукашенко подвержен слабостям - его максимально просто передвигать лишь по тем рельсам, которые в конце закончатся "петлей". Через мстительность диктатора и твердоголовость всех вокруг удается вести Лукашенко на эшафот его же руками и устами.

Объясняют Лукашенко эту гениальную стратегию повышением ставок. В результате Запад должен признать Лукашенко, заставить сотрудников подписать прошение о помиловании и заплатить "аванс" за прекращение репрессий - и вот тут начнется легитимизация. Вот только делать этого не будут (надеюсь), поэтому режим сам отрезает у себя пространство для маневра.

Когда мы узнаем, кто разработал план по самолету и презентовал его "начальнику", когда мы узнаем авторов идеи о прорыве мигрантами границы в заведомо усиленной точке при жесткой позиции Польши, мы можем удивиться...

Быть умным - это уметь прикидываться дурачком, потому что тоталитарные правители, будучи заведомо бездарными и закомплексованными, вокруг себя держат только тех, кто на их фоне выглядит еще хуже. И кто-то в этом добился совершенства: кто-то попадает в такт больного сознания психопата и ловко подкидывает "черных лебедей" и "свиные головы" на порог мафиозного дома...

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».