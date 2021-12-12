«Новый год будет о-о-очень скромным» 3 12.12.2021, 9:38

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Что белорусы думают о «контрсанкциях» режима?

С 1 января некоторые импортные продукты окажутся в Беларуси под запретом. Среди них — мясомолочная продукция, кондитерские изделия, соль, овощи и фрукты, многие из которых не растут в нашей стране, и другие категории продукции из ЕС, США, Канады и еще семи стран. Режим назвал это «контрсанкциями» и они вызвали много разговоров и вопросов.

Сайт Charter97.org посмотрел, что белорусы думают про авантюру властей:

«Гэта смех, а не санкцыі. Што ад іх можа быць і каму - вядома! Ужывальнік атрымае большыя цэны, а какупцыянэры - дадатковыя адкаты за дазвол на імпарт».

«Выстрел в ногу. Сами отсекли контрабанду яблок в РФ. Раньше же растаможивали в РБ и везли как белорусские, а теперь какая схема будет? Ахах, придурки».

«Вспомнилось, как чиновники приняли закон о количестве находящегося импортного спиртного без чеков у граждан республики по домам. Спустя полгода отменили, т.к. все импортное спиртное в основном у них и хранилось. И сейчас сами себя лишили сыра и колбасы».

«Санкции ввел Запад, а контрсанкции, почему-то, ввели против белорусского народа».

«Без імпартаваных прадуктаў, закрытыя межы, кантоль цэнаў — гэта паварот у Савецкі Саюз і гэта тое што Лукашэнка і Лукашэнка №2 (Пуцін) хочуць і заўседы хацелі. Развал Савецкага Саюзу яшчэ не закончаны».

«Идиоты! Вмето того, чтобы скрутить одного плешивого недоноска-ублюдка, будут извиваться, выполняя его безумные указы, и стрелять себе по ногам, рукам, голове и пресловутым «фаберже», попутно гадя еще больше не столько «врагам», сколько себе и белорусскому народу. Нужно не «уходить» от санкций, а делать так, чтобы их не вводили, а те, что есть - снимали. Сия простая логика тупорылым лукашистским чинушам неведома! Будут со своим ненаглядным тараканом «до конца». Что ж, их выбор, потом пусть не плачут...».

«Мы поругались с соседями, чтобы наказать их, вы будете меньше есть!!»

«Ну, в России люди больше боятся не санкций, а именно контрсанкций, который вводит Путин. Эти контрсанкции гораздо больше вреда наносят простым россиянам, чем собственно санкции. Но в сасуте... Кто жил в Беларуси, в цирке не смеется».

«Пусть эта «гениальная» власть запретит поставки немецких реагентов на Беларуськалий и заменит чужой дорогостоящий продукт на отходы собственной нефтепераработки! Госпремии вучоныя получили или как? Так где реальные результаты их титанических усилий? Или как всегда все эти «достижения» оказались обычными договорняками в ресторане после бани с девушками?»

«Да не контрмеры они вводят против запада, это отмазка, мстят народу Беларуси за непризнание гопников от властьукравших. Массовые акции прекратились, но они задницей чувствуют, как их всех ненавидит народ».

«Долбочес в маршальских погонах видно у Путина научился. Там продукты бульдозерами давили, «гении» мать их... Хотят нагадить Западу, а получается все время себе в штаны».

«Воистину, заставь дурака Богу молиться... Ответные санкции моськи против Слона. Это какими нужно быть идиотами, чтобы верить в реальность антисанкций и говорить об этом вслух. Головченко, у тебя с головой все в порядке или заразился от лукадрища?».

«Ой, ну наконец-то. Будем есть свое, натуральное. Что ж его все в России уничтожают фурами, лучше мы сами съедим, если у кого есть деньги. У меня, например, нет вообще. Новый год будет ооооочень скромным».

«Так где тут симметричный ответ? Цивилизованный мир не вводил санкции на продукты питания. Или галаваченко и крысиная кодла совсем поехала крышей».

«Анекдот про санкции и контрсанкции: Что такое санкции? Это когда стоишь на балконе и плюешь на того, кто внизу. А контрсанкции? Это когда тот, кто внизу, плюет в того, кто на балконе».

«А я за свою мизерную пенсию и так не могла покупать импортные продукты. Я за него никогда не голосовала, так что пока он ...охнет поживу без импортных продуктов. Может он и его банда быстрей накроются «медным тазом». Почти два месяца призывают бастовать, вот пусть те, кто его подкармливает - подумают. А ведь дальше будет еще хуже, он же сорвался с цепи», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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