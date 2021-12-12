Путин рассказал, как в 1990-х работал таксистом 15 12.12.2021, 9:49

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Глава Кремля назвал свои воспоминания «неприятными».

Президент России Владимир Путин рассказал, что в 1990-х подрабатывал частным извозом. Об это он сказал в фильме «Новейшая история», трейлер которого опубликован на канале «России 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — говорит Путин в трейлере.

Путин также заявил, что советниками в правительстве России в 1990-х работали сотрудники ЦРУ.

Об этом же он сказал во время встречи с членами СПЧ 9 декабря. «В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — заявил тогда российский президент.

В 2017 году на Дожде вышел фильм «Питерские» о Владимире Путине и его окружении. Его авторы выяснили, что в 1970-х годах прошлого века будущий президент Путин снимался в нескольких фильмах «Ленфильма» в компании своих тогдашних знакомых, об этом рассказали его коллеги по съемочной площадке. Они утверждали, что Путин и его друзья по занятиям дзюдо снимались в качестве каскадеров.

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