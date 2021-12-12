Синоптики: Белорусов ждет температурный «сэндвич» 1 12.12.2021, 9:55

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Какой будет погода с 13 по 19 декабря?

На следующей неделе в Беларуси сохранится неустойчивый характер погоды. Сильных морозов ждать не стоит. Будет скользко, сыро, промозгло и туманно. Синоптики рассказали о температурном «сэндвиче» из тепла и холода, который ждет белорусов на неделе с 13 по 19 декабря.

В понедельник на большей части территории, а во вторник по юго-востоку пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Гололед, на дорогах гололедица. За рулем будьте осторожны и внимательны. В ночные часы ожидается -4…+2°С, днем 0…+1°С, во вторник будет -1…+2°С.

В среду без существенных осадков, лишь по югу пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Сохранится большая вероятность гололеда и гололедицы. Ночью столбики термометров покажут -3…+1°С. Температура воздуха в дневные часы будет до +1°С.

В начале второй половины недели прогнозируются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром туманы. Видимость до полукилометра. Ветер западный умеренный. Ночью -3…0°С. В дневные часы в четверг +1…+2°С, в пятницу до +2°С.

В следующие выходные ситуация в атмосфере существенно не изменится. Переменная облачность. Пройдет небольшой кратковременный снег. Слабый гололед. Ветер северо-западный умеренный. Ночью -3…+2°С. Днем в субботу от -1°С до +1°С, в воскресенье будет 0…+2°С.

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