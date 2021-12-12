Экс-глава Нацбанка рассказал, что будет с белорусской экономикой в 2022 году 7 12.12.2021, 10:04

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Сегодня Беларусь находится в конце европейского списка по уровню жизни и зарплат.

На днях Лукашенко подписал указ «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год».

Нацбанку и «правительству» поручено «принять меры» по ограничению в следующем году инфляции на уровне 6%.

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич в комментарии udf отметил, что скептически относится к планам чиновников по экономике.

«В имеющихся условиях – когда имидж страны ниже плинтуса, когда нет инвестиций, а есть санкции, когда, по сути, экономика не растет 10 лет (ее размер остается на уровне 60 $60 млрд.) – заявленный показатель даже очень оптимистичен. Скорее в следующем году нас ждет не рост, а падение ВВП», – считает Богданкевич.

Другими словами – стагнация и застой.

«Вряд ли это будет обвал. Но медленное ухудшение жизни будет продолжаться. Хотя бы потому, что самые прорывные технологии находятся не в Индии, Китае или России, а на Западе. Там, где научные открытия и больше всего нобелевских лауреатов», – отметил Богданкевич.

Комментируя планы по «росту доходов населения», бывший руководитель Нацбанка констатировал:

«Сегодня мы находимся в конце европейского списка по уровню жизни и зарплат. Стоим там, где и Молдова. Даже Украина уже почти догнала нас по уровню средней зарплаты».

Богданкевич обратил внимание:

«Если говорить о зарплатах и пенсиях, то на сегодня главный здесь другой показатель – инфляция на продовольственные товары. А она сегодня на некоторые группы товаров составляет не менее 15%. Это говорит о том, что у той части населения, которая получает зарплату ниже средней, наблюдается ухудшение уровня жизни».

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