Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме 12.12.2021, 10:08

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Информация о состоянии основателя WikiLeaks противоречивая.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж перенес мини-инсульт, находясь в тюрьме строгого режима «Белмарш» в Лондоне. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Морис.

По словам Морис, у 50-летнего Ассанжа случился инсульт 27 октября во время заседания Верховного суда Великобритании по делу о его экстрадиции в США, на котором он присутствовал по видеосвязи из тюрьмы. У него перестало закрываться правое веко, память стала нечеткой, а зрачок стал с задержкой реагировать на свет. Судья разрешила ему не участвовать в заседании, однако Ассанж не мог покинуть тюремную видеорубку.

По словам Морис, с того момента основатель WikiLeaks «более или менее выздоровел», но его состояние вызывает опасения. «Я боюсь, что этот мини-удар может стать предвестником более серьезного инсульта. Чем дольше длятся судебные тяжбы, тем больше наши опасения относительно его выживания», — заявила она.

Ассанж считает, что мини-инсульт вызван стрессом от продолжающегося судебного процесса о его выдаче в США, говорится в публикации.

В январе британский суд отказался передать Ассанжа в США, посчитав, что из-за этого он может совершить суицид. 10 декабря апелляционный суд отменил это решение. Теперь суд должен будет рассмотреть запрос Вашингтона повторно.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне из-за обвинений в сексуальном насилии и домогательствах в Швеции. Кроме того, в США его обвиняют в 17 эпизодах шпионажа и раскрытия секретной информации о национальной обороне США из-за его проекта WikiLeaks. В случае экстрадиции ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В 2019 году Эквадор по запросу США лишил Ассанжа убежища. С того момента он находится в тюрьме строгого режима «Белмарш» в Лондоне.

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