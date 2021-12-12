«Ник и Майк»: Хунта коряво уничтожает своих последних лоббистов 12.12.2021, 10:20

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Сгорел сарай — гори и хата.

Корявая атака на компанию А1 не стала неожиданностью. Кризис в стране затянулся настолько, что любой прибыльный актив под ударом. К тому же Австрия провалила задание по сдерживанию Европы в «белорусском вопросе», поэтому дали отмашку напугать, но команда «фас» еще не прозвучала, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Возможно, случай с А1 станет тем, который подтвердит, что несоблюдение этических стандартов ведения бизнеса и попытка балансировать до последнего не позволяет сохранить репутацию и все равно ведет к уничтожению бизнеса хунтой.

Можно сколько угодно говорить о том, что компания заботится о своих клиентах и персонале, оказалась в заложниках у режима, но это разговоры в пользу бедных. В заложниках вся страна и все граждане. И их потери несравнимо больше с потенциальными потерями транснациональной корпорации.

Жить по законам хунты невозможно. Глупо даже надеяться, что оккупационная администрация не найдет, к чему придраться, когда будут нужны деньги. Правда, А1 достаточно давно готовилась фиксировать убытки в результате рейдерского захвата и вывела крупные суммы из Беларуси, оставив минимально необходимые оборотные средства.

С другой стороны, если хунта уничтожает последних лоббистов в Европе, - значит, все совсем плохо. Сгорел сарай, гори и хата.

Пропагандисты заходятся в экстазе и призывают госкомпании уходить с А1 на МТС или даже национализировать компанию. Призывают к ответу почетного консула в Австрии Костюченко, который также является председателем правления «Приорбанка».

Кстати, пора бы задуматься и «Кроноспану» о своих перспективах и политике балансирования. Тут даже обслуживание счетов хунты и подсанкционных предприятий и участие контрабандных схемах не поможет, а вот к «Эвонсайд Холдингс» и «Капшу» явно не придут.

Телефонные разговоры, которые выкладывают кибер-партизаны, уже показали, кто тут фашист. Не удивляйтесь, если в сеть утечет и личная жизнь. Это еще одна причина побыстрее поставить точку в том беззаконии, которое развернулось в стране. К удивлению оборотней в погонах, оно работает в обе стороны.

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