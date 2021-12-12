Депортированный после 30 лет жизни в Беларуси кубинец прощается с сыном: фотофакт 8 12.12.2021, 10:58

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В нашей стране у Роберто Вальдеса Касануевы осталась семья и трое детей.

В соцсетях появилось фото прощания кубинца Роберто Вальдеса Касануевы с сыном перед принудительной депортацией из Беларуси.

11 ноября 2020 он был задержан после марша и больше года провел в ИВС в ожидании выдворения.

В Беларуси у Роберто Вальдеса Касануевы остается семья и трое детей. Он прожил здесь 30 лет.

На фото прощание кубинца Роберта Вальдеса Касануеву с сыном перед принудительной депортацией из Беларуси.



11 ноября 2020 он был задержан после марша и больше года провел в ИВС в ожидании выдворения.



В Беларуси у него остается семья и трое детей. Он прожил здесь 30 лет. pic.twitter.com/KzgtJdapgv — Крис (@kryscina_by) December 11, 2021

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