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Депортированный после 30 лет жизни в Беларуси кубинец прощается с сыном: фотофакт

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  • 12.12.2021, 10:58
  • 18,478
Депортированный после 30 лет жизни в Беларуси кубинец прощается с сыном: фотофакт

В нашей стране у Роберто Вальдеса Касануевы осталась семья и трое детей.

В соцсетях появилось фото прощания кубинца Роберто Вальдеса Касануевы с сыном перед принудительной депортацией из Беларуси.

11 ноября 2020 он был задержан после марша и больше года провел в ИВС в ожидании выдворения.

В Беларуси у Роберто Вальдеса Касануевы остается семья и трое детей. Он прожил здесь 30 лет.

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