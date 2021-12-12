Агрессивные мигранты ранили в лицо польского солдата во время попытки прорвать границу

Агрессивные мигранты ранили в лицо польского солдата во время попытки прорвать границу11
- 12.12.2021, 11:13
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Штурм под руководством белорусских спецслужб произошел в районе Черемхи.
За последние сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 52 раза.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
На участке, охраняемом форпостом в Черемхе, группа из 55 агрессивно настроенных мигрантов штурмовали границу.
Один польский военнослужащий был ранен камнем в лицо, на месте сослуживцы ему оказали первую помощь.
W sobotę 11.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowały przekroczyć 52 osoby.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021
Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.