Агрессивные мигранты ранили в лицо польского солдата во время попытки прорвать границу 11 12.12.2021, 11:13

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Штурм под руководством белорусских спецслужб произошел в районе Черемхи.

За последние сутки польскую границу со стороны Беларуси пытались незаконно пересечь 52 раза.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

На участке, охраняемом форпостом в Черемхе, группа из 55 агрессивно настроенных мигрантов штурмовали границу.

Один польский военнослужащий был ранен камнем в лицо, на месте сослуживцы ему оказали первую помощь.

W sobotę 11.12 granicę🇵🇱🇧🇾próbowały przekroczyć 52 osoby.



Dzisiaj na odcinku ochranianym przez #placówkaSG w Czeremsze grupa 55 agresywnych osób forsowała granicę.Jeden żołnierz #WojskoPolskie został trafiony kamieniem w twarz,na miejscu udzielono mu pomocy przedmedycznej. pic.twitter.com/dFPI7AO322 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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