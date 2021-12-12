И ты, Кикль? 2 Владислав Гирман, «Деловая столица»

12.12.2021, 11:40

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Почему австрийские правые рвут отношения с Россией.

Одна из ведущих евроскептических, правопопулистских и пророссийских политсил Евросоюза — Австрийская Партия Свободы (FPÖ) — отказалась продлевать Соглашение о межпартийном взаимодействии с "Единой Россией".

Пятилетнее соглашение было визировано в 2016 г. уже бывшим лидером FPÖ Хайнцем-Кристианом Штрахе. Тем самым, который неоднократно "отдавал" Крым России и требовал отменить антироссийские санкции. Что явно также было предметом сделки наряду с постоянным обменом "представителями" на различных уровнях.

Но броманс, по крайней мере, публичный — закончился. Новый лидер FPÖ Херберт Кикль заявил, что соглашение партии "попросту не нужно" и вообще он никогда не понимал его "целесообразности".

Камень в огород предшественника Штрахе, чья карьера вице-канцлера была уничтожена в результате "Ибицагейта" — скандала, вызванного публикацией видеозаписей переговоров Штрахе на Ибице в июле 2017 г. с якобы племянницей близкого к Кремлю олигарха Игоря Макарова Аленой. Стороны тогда обсуждали покупку россиянами 50% известного австрийского евроскептического издания Kronen-Zeitung в обмен на поддержку партии Штрахе.

Вице-канцлера условия сделки очень заинтересовали, однако и они, и переговоры оказались "подставой", стоившей ему карьеры, а его партии — места в коалиции.

Но что любопытно, Херберт Кикль, критикующий решение бывшего шефа, и сам не без греха. Более того, его судьба даже очень схожа с судьбой Штрахе. Точнее будет сказать, что это Штрахе, как и Кикль, "погорел" на токсичных контактах с россиянами.

В феврале 2018 г. представители МВД Австрии, которым тогда руководил Кикль, к всеобщему возмущению и недовольству, устроили обыски в офисах и домах сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT).

Как выяснилось, подопечные Кикля нагрянули к сотрудникам контрразведки с целью изъять документы, касающиеся ультраправых радикалов, аффилированных, собственно, с FPÖ. То есть речь о препятствовании деятельности спецслужбы, конфликте интересов, превышении служебных полномочий. Одного этого достаточно было, чтобы отправить Кикля в отставку.

Но он также еще и нанес огромный ущерб репутации BVT и национальной безопасности страны, поскольку, как писали The Washington Post и Die Presse, западные, прежде всего американские, спецслужбы резко сократили сотрудничество с австрийскими коллегами, опасаясь "сливов" секретных данных России.

Благодаря "дружбе" с режимом Путина Австрийская партия свободы стала невероятно токсичной. И такое отношение к FPÖ лишь усилилось после скандала с Штрахе и приглашением Путина на свадьбу Карин Кнайсль, занимавшей пост главы МИДа по квоте этой партии, которая этим летом вошла в совет директоров "Роснефти".

Финт ушами

Так почему же Кикль столь демонстративно рвет отношения с российской партией власти? Неужели в Партии свободы решили освободиться от влияния Кремля?

Скорее в ныне сложившейся внутриполитической ситуации FPÖ увидела шанс для себя лично.

Его предоставили партии отставка и уход из политики канцлера Австрии Себастьяна Курца, бывшего партнера FPÖ по коалиции, после того, как он и его ближайшее окружение угодили в коррупционный скандал, в том числе в связи с покупкой "рекламы" в таблоиде Osterreich, посредством которой Курц и Ко на самом деле могли влиять на редакционную политику издания.

Вынужденный уход Курца запустил новую тенденцию в австрийской политике — тенденцию очищения и покаяния.

Слишком уж бурными были для политики Австрии, известной своей многолетней лояльностью к российским деньгам и энергоресурсам, последние пять лет.

Сперва Штрахе, Кикль и Кнайсль сожгла рейтинги FPÖ, в результате чего была демонтирована коалиция с Австрийской народной партией Курца, а, следовательно, и влияние партии на государственные процессы. Штрахе, Кикль. А затем и Себастьян Курц лишился должности. Возможно ненадолго, но в стране образовался политический вакуум, который нужно кому—то заполнить.

Поэтому FPÖ видит в отставке Курца отличные возможности для возвращения на Олимп. Или хотя бы поближе к его вершине.

Но для этого в первую очередь нужно избавиться от последних токсичных оков, связывающих Партию свободы с Россией. Кикль и его соратники прекрасно понимают, что сотрудничать с Москвой нельзя. По крайней мере, до возвращения во власть.

Такая позиция, в том числе, обусловлена и мощной медийной кампанией извне. Имеется в виду наращивание Россией войск у границ Украины и реакция США и Европы на ее действия.

Упредить, оттолкнуть

Коллективный Запад принял вызов Кремля в игре на повышение ставок с целью усиления собственных переговорных позиций и одержал верх. Торг должен был явно состояться во время новых переговоров между Байденом и Путиным, состоявшихся 7 декабря.

Путин планировал заявиться на них с серьезным пакетом угроз и хаоса, которые можно было бы обменять на гарантии неприсоединения Украины к НАТО и на снижение давления на Москву со стороны США и ЕС.

Однако визави оказались готовы и провели мощную информационную кампанию вокруг угрозы нового вторжения РФ в Украину, максимально демонизировав Россию. Иными словами, в информпространстве, а значит и умах жителей США и Европы закрепился нарратив "Россия — агрессор".

Кампания эффективна. Сегодня слабое звено противостояния с Россией — ЕС, отдельные страны-члены которого периодически выступают за стабилизацию диалога с Москвой, демонстрирует единство и даже решимость жестко противостоять России в случае агрессии в отношении Украины.

Хороший тому пример — Германия, где намедни заработало новое правительство во главе с Олафом Шольцем, представителем СДПГ, которая годами выступала за более гибкий и мягкий курс в отношении РФ; в том числе ратуя за постепенный отказ от санкций и завершение проекта "Северный поток—2". Шольц уже допустил, что если Россия вторгнется в Украину, СП-2 таки может быть заморожен.

Во время дебатов в Бундестаге 9 декабря большинство фракций — ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленые", СвДП — были солидарны во мнении, что Москва должна быть максимально серьезно наказана за гипотетическую интервенцию.

Так, эсдек Нильс Шмид прямо назвал Россию "стороной конфликта" и "агрессором", а его партнер по коалиции, "свободный демократ" Александер Ламбсдорфф подчеркнул, что политика Берлина должна проводиться в едином западном ключе и "особо учитывая интересы ее партнеров в Центральной и Восточной Европе".

Контрастировали с их заявлениями выступления прокремлевских ультраправой партии "Альтернатива для Германии" и ультралевой Die Linke ("Левые"), требовавших заставить Киев выполнять "Минск" и призывавших отказаться от поставок оружия Украине.

Но это АдГ и "Левые". Ничего другого эти российские политические прокси и не могли сказать. По крайней мере, пока их карманы наполняются российскими нефтедолларами и сотрудничество с Россией им выгодно политически.

С другой стороны, пример FPÖ из соседней Австрии может быть заразителен, если политическая конъюнктура в германоязычном и, в целом, европейском мире не изменится.

Суть в том, что далеко не во всех случаях "дружба" с Кремлем, подкрепленная материально, будет панацеей от потери лоббистов российских интересов в Европе.

В связи с чем возникает вопрос: а когда на Кремль махнет рукой лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен? Учитывая, что тот сперва профинансировал ее избирательную кампанию, а после поражения на президентских выборах заставил возвращать кредит Первому чешско-российскому банку, а точнее тем, кто выкупил этот кредит. И махнет ли? Ле Пен сегодня еще больший аутсайдер, нежели пять лет тому назад, поскольку на французском ультраправом поле засияла новая звезда — Эрик Земмур.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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