Российский самолет едва не столкнулся с неопознанным объектом над Черным морем
- 12.12.2021, 11:58
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На борту лайнера находилось более 160 человек.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в связи с изменением курса самолета, следовавшего из Екатеринбурга в Сочи, сообщается на сайте ведомства. По данным СК, самолет уклонялся от столкновения с неопознанным воздушным судном.
«Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна. На борту лайнера находилось более 160 человек», — говорится в пресс-релизе.
Накануне издание E1.ru сообщило, что рейсу «Уральских авиалиний» U6-219 пришлось экстренно сменить курс над Черным морем из-за неопознанного воздушного судна. Это произошло примерно в 50 км от берега. В итоге самолет сел в Сочи, никто не пострадал.
По данным издания, также маршрут пришлось изменить самолету «Аэрофлота», летевшему из «Шереметьево» в Сочи.