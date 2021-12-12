Алексей Арестович: Даже Левобережье не заберут, все это закончится военным поражением России 20 12.12.2021, 12:18

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Алексей Арестович

Советник главы офиса Зеленского объяснил, на какую глубину могут зайти в Украину российские войска.

Россия не сможет захватить большую часть Украины в случае масштабного вторжения. Такое мнение советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович выразил в интервью "Радіо Свобода", которое было опубликовано 11 декабря.

"Это нереально вообще. [...] Российская армия способна по логистике зайти на территорию Украины не более 200 км от любой точки границы, где еще не было боевых действий", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что "никакого даже Левобережья они не заберут, это вполне понятно".

"Если мы будем оказывать сопротивление, а мы будем оказывать бешеное сопротивление, то я думаю, что все это закончится военным поражением России. Они это хорошо понимают", – считает Арестович.

Он подчеркнул, что перед нападением противник измеряет "потенциал сопротивления и протестный потенциал".

"Золотая мечта" россиян, как учат в первом классе начальной школы, что если хочешь разрушить дом или царство, то нужно разрушать и изнутри, и снаружи – и направления должны совпадать. Они попытались пошатать ситуацию в Украине. Она не очень шатается", – объяснил Арестович.

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