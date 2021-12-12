Эвакуационный рейс для мигрантов из Минска в Багдад отменили 3 12.12.2021, 12:27

4,276

Причины отмены не сообщаются.

Вывозной рейс для мигрантов из Минска в Багдад, который был запланирован на 12 декабря на 12.45, отменили. Информация об этом появилась на онлайн-табло расписания вылетов лайнеров, сообщает zerkalo.io.

Ранее 10 декабря авиакомпания Iraqi Airways совершила очередной вывозной рейс из Минска в Эрбиль, на него зарегистрировались 417 пассажиров — 415 взрослых и двое детей до двух лет. Беларусь покинули уже свыше 3,5 тыс. мигрантов.

По состоянию на 8 декабря, в товарно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на белорусско-польской границе оставалось около 1000 мигрантов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».