«Люди приходят на рынок какие-то озлобленные — как будто мы виноваты, что продукты для них дорогие» 13 12.12.2021, 12:59

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Что происходит с ценами на мясo в Бресте перед Новым годом.

«Если есть место в холодильнике, лучше не откладывать поход за продуктами», – советуют продавцы «Брестского рынка». За несколько дней до Нового года цены могут пойти вверх. И хотя ажиотажа на «колхозке» пока не ощущается, покупатели заметно активизировались. Настроение у большинства скорее делово-озабоченное, чем праздничное, пишет «Брестская газета».

Выбрать на рынке есть из чего: свинина на любой вкус, говядина и телятина, баранина, курятина, утка… Не встретилась нам только индейка. Происхождение продукции: в основном с животноводческих комплексов. Но есть и фермерского производства, и закупленное у крестьян, и «лично мое», как сказал один продавец. Вне конкуренции всегда продукты, которые называют одним словом – «домашнее».

Ценников непосредственно на витрине практически не увидишь (требование санслужбы), только ламинированные таблички с названием продукции. Потрогать руками (сало, например, как некоторые норовят) нельзя. Время такое, да и в целом – негигиенично. «Мы сами каждые несколько месяцев анализы сдаем», – пояснила женщина-продавец.

Продукцию они закупают, а затем шесть дней стоят на рынке. Прежде, чем определиться с ценами, отслеживают их динамику в сетевых магазинах. И любят подчеркнуть, что у них-то на рынке не только качественнее, но и дешевле. В большинстве случаев это действительно так, хотя бывают и исключения (ребра, например, на рынке стоят дороже, чем в фирменных магазинах мясокомбинатов). Кроме того, здесь всегда есть выбор, и поторговаться можно.

Опытные покупатели знают и такую хитрость. Чтобы гарантированно и в нужный срок купить мясо к праздничному столу, лучше всего заранее сделать заказ продавцу. По договоренности и цена останется прежней при любом раскладе.

Продавцов на рынке волнуют две темы. Первая: ожидаемое введение в будущем году кассовых аппаратов, что, по их мнению, неизбежно отразится на ценах. Ну и – настроение покупателей. Женщина-продавец куриного мяса пожаловалась: «Люди все чаще приходят на рынок хмурые какие-то, озлобленные. Как пропустишь через себя эту серую массу – никакой к вечеру. Особенно сложно с пожилыми людьми. Может, это пандемия еще повлияла? Весь негатив на нас выливают. Как будто мы виноваты, что продукты для них дорогие. Никого ведь не интересует, почем мы мясо закупаем, сколько за аренду места на рынке платим».

Цены на мясные продукты на Брестском рынке (за 1 кг.):

Свинина

Шейная часть – 12-14 руб.

Корейка – 11 -12 руб.

Фарш – около 9 руб.

Крестец – 10-11 руб.

Лопатка – 9-10 руб. .

Окорок – около 10 руб.

Бочок – 11 руб.

Сало – 10-17 руб.

Ребра – 10-12 руб.

Колбаса домашняя в сыром виде – 10-11 руб.

Колбаса запеченная – до 20 руб.

Голенка – около 10 руб. (за штуку)

Ножки – 2 руб. 50 коп. (за штуку)

Ухо – 3 руб. 50 коп.

Сальтисон – 15 руб.

Другие продукты:

Говяжья вырезка – 18 руб.

Телячьи ребра – 13 руб.

Филе куриное – 8 руб. 90 коп.

Цыпленок бройлер – 5 руб. 80 коп.

Куриные окорочка – 5руб. 69 руб.

Печень куриная – 4 руб. 20 коп.

Утка пекинская (Гродно) – 7 руб. 99 коп.

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