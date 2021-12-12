Пропагандисты опозорились в Хойниках

Пропагандисты опозорились в Хойниках10
- 12.12.2021, 13:25
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Газету ябатек читают «мертвые души».
«Хойніцкія навіны» читает 119% от населения района, включая младенцев и школьников. Такую статистику руководство газеты представило на форуме молодых журналистов, который на днях прошел в Минске, пишет «Флагшток».
О достижениях своей районки рассказала Елена Смусенок, редактор отдела социальных проблем газеты «Хойніцкія навіны». С ее слов, газета в социальных сетях «покрывает 23 тысячи подписчиков. А населения в Хойницком районе, отмечу, 19 тысяч».
Как считает Смусенок, секретами успеха газеты являются «качество, оперативность и розыгрыш призов».
А вы читаете «Хойніцкія навіны»?