В Бельгии заметили странные самолеты из Беларуси 12.12.2021, 13:48

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Иллюстрационное фото

Белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза.

Вчера в аэропорту бельгийского города Остенде приземлился Ил-62 (EW-505TR), принадлежащий белорусской авиакомпании Rada Airlines. За последние дни самолеты Rada Airlines были замечены в Бельгии четыре раза, а именно борты EW-505TR и EW-450TR, сообщает «Еврорадио».

Напомним, что белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза и получать доступ в аэропорты с июня текущего года.

Rada Airlines, по данным ЕГР, принадлежит россиянину Дмитрию Ищенко и белорусу Ивану Нарейко. Эксперты считают, что авиакомпания специализируется на перевозке вооружения.

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