закрыть
12 декабря 2021, воскресенье, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бельгии заметили странные самолеты из Беларуси

  • 12.12.2021, 13:48
  • 8,546
В Бельгии заметили странные самолеты из Беларуси
Иллюстрационное фото

Белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза.

Вчера в аэропорту бельгийского города Остенде приземлился Ил-62 (EW-505TR), принадлежащий белорусской авиакомпании Rada Airlines. За последние дни самолеты Rada Airlines были замечены в Бельгии четыре раза, а именно борты EW-505TR и EW-450TR, сообщает «Еврорадио».

Напомним, что белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза и получать доступ в аэропорты с июня текущего года.

Rada Airlines, по данным ЕГР, принадлежит россиянину Дмитрию Ищенко и белорусу Ивану Нарейко. Эксперты считают, что авиакомпания специализируется на перевозке вооружения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников