В Бельгии заметили странные самолеты из Беларуси
- 12.12.2021, 13:48
- 8,546
Белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза.
Вчера в аэропорту бельгийского города Остенде приземлился Ил-62 (EW-505TR), принадлежащий белорусской авиакомпании Rada Airlines. За последние дни самолеты Rada Airlines были замечены в Бельгии четыре раза, а именно борты EW-505TR и EW-450TR, сообщает «Еврорадио».
Напомним, что белорусским авиакомпаниям запрещено находиться в воздушном пространстве Евросоюза и получать доступ в аэропорты с июня текущего года.
Rada Airlines, по данным ЕГР, принадлежит россиянину Дмитрию Ищенко и белорусу Ивану Нарейко. Эксперты считают, что авиакомпания специализируется на перевозке вооружения.