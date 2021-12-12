Названы четыре привычки, из-за которых повышается холестерин после 50 лет 12.12.2021, 14:06

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Отказ от них значительно улучшит здоровье людей в этом возрасте.

Со временем следить за уровнем холестерина становится сложнее. Его повышенное количество влияет на вероятность инсульта и инфаркта. Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно знать какие привычки приводят к повышению уровня холестерина, пишет u-news.com.ua.

На первом месте алкоголь. Если длительное время пить много алкоголя, это может привести к проблемам со здоровьем, ведь его избыток может в первую очередь способствовать повышению уровня холестерина. Еще одним вредным влиянием является то, что в процессе метаболизма, он способен превращаться в жир и увеличивать число триглицеридов.

Употребление напитков, содержащих большое количество сахара. Это газировки и соки, подвергшиеся технологической обработке. Именно такие напитки входят в список влияющих на повышение холестерина.

Недостаточное количество воды, выпитой за день. Водный баланс нужно держать в норме всегда, но особенно важно это для тех, кто перешагнул пятидесятилетие. Нашему организму необходимо для нормального функционирования много воды, а еще это позволит снизить вероятность повышения уровня холестерина.

Кофе с разными калорийными добавками. Это, например, сливки, сиропы и сахар. Они содержат много насыщенных жирных кислот, а это вредно для тех, кто хочет снизить холестерин.

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