В Беларуси устанавливают планово-расчетные цены на коммунальные услуги на 2022 год 12.12.2021, 14:14

На что это влияет?

В регионах устанавливают планово-расчетные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2022 год. Для каждого города и района утверждают определенные нормы, они косвенно влияют на потребителей, пишет zerkalo.io.

В пределах этих цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Если они по факту потратят меньше, чем установленный «потолок», то сэкономленные средства могут направить в том числе на «модернизацию» оборудования, к примеру, чтобы снизить теплопотери.

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году, как и в нынешнем, планируют поднять в два этапа. Как ожидается, их рост произойдет с 1 января и 1 июня, сообщали ранее в МАРТ.

В Лоевском районе, к примеру, планово-расчетные цены на ЖКУ на теплоснабжение и горячее водоснабжение в январе-декабре 2022 года утвердили на уровне 139,73 рубля за 1 гигакалорию. В Вороновском районе — 123,73 рубля за 1 гигакалорию, в Кормянском — 146,79 рубля.

При этом планово-расчетные цены на техобслуживание жилого дома на 2022 год составят 0,15 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

На что влияют планово-расчетные цены

Планово-расчетные цены устанавливают для коммунальных организаций, чтобы обеспечить снижение затрат на предоставляемые населению ЖКУ. В пределах установленных цен коммунальники получают возмещение из бюджета. Чем больше организации снизят себестоимость услуги, тем выше у них будет прибыль. Ее коммунальники могут направить на модернизацию или повышение зарплат.

В КГК периодически находят нарушения со стороны коммунальников по расчетно-плановым ценам. К примеру, в Могилевской области в 2018 году коммунальники завысили планово-расчетные цены по услугам водоснабжения и водоотведения, включив в них сверхнормативные накладные расходы, потери воды и иные необоснованные затраты. Это привело к незаконному увеличению бюджетного субсидирования.

Напомним, тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году, как и в нынешнем, планируют поднять в два этапа. Как ожидается, их рост произойдет с 1 января и 1 июня, сообщали ранее в МАРТ.

— Как и в нынешнем году, плановый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скорее всего, будет в пределах 5 долларов (в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. — Прим. ред.), — пояснял ранее глава МАРТ Владимир Колтович. По его словам, планируется, что тарифы на ЖКУ поднимут в два этапа, как и в нынешнем году, — с 1 января и 1 июня.

В этом году тарифы на ЖКУ подняли с 1 января на 4,2 доллара, среди прочего подорожали услуги по техобслуживанию и капремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения. А с 1 июня на 0,8 доллара увеличили тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В 2019 и 2020 годах тарифы на ЖКУ также планово повышали в два этапа — с начала года и 1 июня.

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