Страны G7 предупредили Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину 4 12.12.2021, 14:28

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Итоговое заявление было сделано на встрече в Ливерпуле.

Страны Большой семерки предупредили Россию о серьезных последствиях и убытках в случае вторжения в Украину. Об этом говорится в проекте заявления G7, пишет Reuters.

Во время встречи в Ливерпуле делегаты стран Большой семерки заявили, что они едины в осуждении наращивания Россией своих войск возле украинских границ и призвали Москву к деэскалации.

«Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет дорого обходится. Мы подтверждаем нашу непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее», — говорится в заявлении стран.

Также они поддерживают усилия Франции и Германии в Нормандском формате по достижению полного выполнения Минских договоренностей для урегулированию конфликта на Донбассе, цитирует агентство.

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