Как выглядят и сколько стоят самые дорогие коттеджи, продающиеся в райцентрах Беларуси 6 12.12.2021, 14:41

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Самая дорогая элитная недвижимость – в Барановичах.

Какая сумма нужна, чтобы купить элитную недвижимость в нашем городе, и сильно ли цены на нее отличаются от тех, которые выставляют в других крупных белорусских райцентрах?

Для сравнения журналисты intex-press.by брали города с численностью населения близкой к Барановичам, а для наглядности выбирали частные объявления с фото. И оказалось, что самая дорогая элитная недвижимость – в нашем городе.

Барановичи: голые стены за $335000 и коттедж с бассейном за $285000

Самый дорогостоящий дом, который нам удалось отыскать в частных объявлениях о продаже недвижимости в Барановичах, расположен на улице Новаторов. Владельцы оценили его примерно в 850 тысяч рублей: около 3000 рублей за квадратный метр площади. За эти деньги можно купить квартир десять с ремонтом в нашем городе. Но в этом доме ремонта нет. Внутри – голые бетонные стены. Правда, в объявлении говорится, что проведены все коммуникации, а на участке помимо самого коттеджа есть баня.

А вот более дешевые варианты продаются уже с ремонтом и всевозможными «плюшками». Так владельцы дома площадью 232 «квадрата» по улице Луговой, который выставлен на продажу почти за 760 тысяч рублей ($299000 в эквиваленте), привлекают потенциальных покупателей дизайнерским ремонтом, «технически грамотным исполнением всех решений» и ландшафтным дизайном на участке.

В доме же по улице Тенистой, который продается за $285000 в эквиваленте, есть баня с большим отапливаемым бассейном, а хозяева готовы оставить новым владельцам всю мебель и технику.

Бобруйск: два дома по цене одного – $199000

В крупнейшем после областных центров и Минска городе Беларуси цены на элитную недвижимость заметно ниже, чем в Барановичах. Правда, и заработки Бобруйске (по крайней мере, по статистике) меньше, чем у нас.

Самый дорогой коттедж, выставленный на продажу, стоит порядка 520 тысяч рублей. За эти деньги продают три этажа помещений с очень необычным интерьером (шкуры медведей на полу, кожа и дерево на стенах), сауной, бассейном, «тренажеркой» и прочими удобствами.

Два дома в Бобруйске можно купить за 199 тысяч долларов в эквиваленте

За сумму в 500 тысяч можно купить целых два дома на одном участке: основной и гостевой. Все благоустроенное, с русской баней и бассейном.

Орша: панорамный вид на Днепр за $295000

Во втором по величине городе Витебской области цены на дорогие дома очень схожи с барановичскими.

За самый дорогостоящий коттедж просят около 750 тысяч рублей, но это недвижимость в самом центре города площадью более 300 квадратных метров, сауной-бассейном, бильярдной, спортзалом, зоной барбекю и «панорамным видом на реку Днепр, что создаёт ощущение некой изолированности от города и единение с природой».

Дом меньшей площади, без спортзала и бильярдной, но с баней, можно купить тысяч на 120 рублей дешевле. А если не заморачиваться по поводу мебели, то можно приобрести недвижимость по еще меньшей стоимости – за 380 тысяч рублей.

Борисов: авторские двери и лестница за $160000

В Борисове респектабельная недвижимость стоит заметно дешевле. За самый дорогой дом площадью порядка 200 «квадратов» с камином, гаражом на две машины и полностью оборудованный, просят порядка 580 тысяч рублей ($230000 в эквиваленте).

А четырехуровневый коттедж площадью почти 300 квадратных метров, где установлены «авторские двери и «лестница в единственном исполнении», а также есть камин, отдельный рабочий кабинет, гардеробная комната и спортзал, можно приобрести примерно за 400 тысяч рублей ($160000 в эквиваленте).

Пинск: жилой дом с магазином за $124000

В Пинске цены на коттеджи еще ниже. За самый дорогой из тех, что выставлены на продажу, просят порядка 350 тысяч рублей (примерно $140000 в эквиваленте). Правда, судя по фото, в него еще придется вложиться, так как ремонт сделан не во всех помещениях.

За $124000 в Пинске можно купить не только просторное жилье с зоной барбекю и ландшафтным дизайном на участке, но и бизнес: на первом этаже коттеджа, выставленного на продажу эа эти деньги, находится магазин, который тоже продается.

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