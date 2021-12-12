Главный страх Путина Телеграм-канал «Сито Сократа»

12.12.2021, 14:48

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«Будапештские гарантии» платежом красны.

Путинская Россия все больше и больше напоминает нацистский «Третий Рейх» в плане своего поведения на международной арене. Авторитарный политический режим испытывает идиосинкразию ко всему, что не вписывается в модель подчинения и заискивания перед воображаемым новым агрессивным гегемоном. Москва понимает исключительно силовую политику, и абсолютно игнорирует любые шаги нащупать дипломатические механизмы разрешения ее страхов. К числу таких страхов относиться соседство с НАТО, либо государствами, которые хотят вступить в данный альянс. Если до прихода Путина в Кремль среди российских элит даже были инициативы по интеграции в натовские оборонные структуры, в том числе поиск возможностей обретения полноценного членства, то евразийские чугунноголовые командиры современности наоборот призывают воевать с «врагом №1». Главный страх вызывает даже не столько военный потенциал, безусловно самого мощного международного блока, а его приверженность к демократическим ценностям. Именно отход от идеи имперскости, подавления свободомыслия, насаждения «русского мира» способен развалить проект «Россия» и вернуть к жизни «Московию». Потому Кремль действует жестко и решительно, и уже дважды за последние 13 лет вторгался на территорию стран-соседей только лишь за то, что они жили в условиях демократии. Грузия и Украина понесли существенные потери, но не сломались под натиском РФ, а потому агрессор готовиться к новым схваткам, параллельно лицемерно требуя гарантий для своей безопасности. Что это если не политика умиротворения агрессора в ХХІ веке?

После переговоров Байдена и Путина стало понятно, что Вашингтон предлагает Москве забыть о двухсторонних сделках, а включится в обсуждение имеющихся проблем сферы безопасности в широком кругу государств-членов НАТО и государств-кандидатов. Подобный многосторонний формат порождает приступы паники у россиян. «Пока нет четкой конфигурации этой структуры, нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах… просто нет понимания, как это все будет устроено», – ответил Песков. Ссылаясь на существующую неопределенность, 9 декабря путинский словоблуд добавил: «Мы не хотели бы забегать вперед… пока российская сторона концентрируется на разработке «основных тезисов нашей концептуальной позиции, которая будет подготовлена и доведена до сведения американских коллег».

Однако уже к вечеру 10 декабря пелена информационной пены стала спадать, когда проснулся российский МИД и сделал заявление «о диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности». Это очередной ультиматум в «духе мюнхенской речи Путина», ведь Россия выдвигает требования: дезавуировать решения Бухарестского саммита НАТО по Украине и Грузии; предоставление юридических гарантий о неразмещении ударных систем на территории стран НАТО; отвод районов оперативных учений от линии соприкосновения Россия-НАТО; согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов для предотвращения опасной военной деятельности на Балтике и Черном море.

При этом в МИД РФ вспомнили о существовании ОБСЕ, а также хельсинского Заключительного акта и Парижской хартии новой Европы, в которой отмечено: «Безопасность каждого неразрывно связана с безопасностью всех остальных». Замечательно, что у Лаврова наконец-то вспомнили про данную организацию, ведь на конференции ОБСЕ в 1994 году Россия подписала «Будапештский меморандум», и обязалась уважать существующие границы Украины, как раз в соответствии с упомянутыми документами ОБСЕ. Чтобы привести Кремль в чувства можно предложить Москве опять прибыть в венгерскую столицу, чтобы получить в руки документ о «гарантиях от НАТО» под названием «Будапештский меморандум-2». И выполнять его перед Россией также «тщательно», как россияне выполнили в свое время первый меморандум по безопасности Украины. Вот такая, понимаешь, загогулина опять получается.

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