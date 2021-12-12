Цены в Беларуси растут «дикими» темпами 12.12.2021, 15:10

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Картошка подорожала на 185%, капуста — на 234%.

Лукашенковские «профсоюзы» уже два года зачем-то следят за ценами. Правда, повлиять на процесс никак не могут. Цена как росли, так и продолжают расти дикими темпами, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

За год (с ноября-2020 по ноябрь-2021) цены выросли даже согласно профсоюзным записям очень существенно. Особенно заметно на продукции, которая производится в Беларуси:

- капуста белокочанная (+234%)

- свекла (+203%)

- картофель (+185%)

- морковь (+165%)

- помидоры (+156%)

Абсолютный рекорд роста цен поставил Россонский район, где капуста выросла в цене в 3,3 раза – с 42 копеек до 1,39 рубля. В 2,3 раза повысились цены на хлеб – до 4,32 рублей.

В Докшицком районе почти в два раза выросла цена на гречку – до 3,85 рублей.

Не знаем, какие отчеты шлют в центр ордынские «профсоюзы», но поможем донести правдивую историю. Цены дико растут в то время, как о повышениях зарплат остаётся только мечтать. Более того, идут массовые увольнения людей.

Самое главное в деятельности профсоюзов - отчитаться о количестве проверок и победных публикаций в СМИ. А также собрать взносы. Больше их ничего не волнует.

Хунта снова всеми силами пытается запудрить всем мозги и пытается доказать, что страна вернулась к нормальной жизни. Но это не так. Задержания, репрессии, дичь – все это продолжается. Верьте только своим глазам. И рассказывайте, что жить при хунте стало хуже. Приводите конкретные примеры роста цен, падения зарплат, увольнений и так далее.

Если каждый белорус перетянет на светлую сторону одного своего родственника, коллегу, друга – это приблизит нас к победе.

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