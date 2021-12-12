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«Усатый шизофреник решил уничтожить отрасль как таковую в Беларуси»

  • 12.12.2021, 15:27
  • 3,410
«Усатый шизофреник решил уничтожить отрасль как таковую в Беларуси»

По заводу в год.

Телеграм-канал БОР опубликовал список льнозаводов, закрывшихся в Беларуси за последние шесть лет:

2015 — ОАО "Плисский льнозавод"

2016 — ОАО "Чаусский льнозавод"

2017 — ОАО "Кировск-Лен"

2018 — ОАО "Кохановский льнозавод"

2018 — ОАО "Красненский льнозавод"

2019 — ОАО "Городокский льнозавод"

2021 — ОАО "Миорский льнозавод"

Такое вот лукашистское "экономическое чудо" получается. По заводу в год. Складывается впечатление, что на фоне постоянно растущего спроса на изделия из льна, усатый шизофреник решил уничтожить отрасль как таковую в Беларуси.

И это только льнозаводы. Становится очевидно, что "крэпки хазяйственник" совсем не крепкий.

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