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Израильские ученые: Третья доза Pfizer эффективно защищает от «Омикрона»

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  • 12.12.2021, 15:39
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Израильские ученые: Третья доза Pfizer эффективно защищает от «Омикрона»

Бустерная доза повышает защиту от этого штамма примерно в сто раз.

Израильские исследователи заявили, что бустерная доза вакцины от Pfizer обеспечивает значительную степень защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон", сообщает Reuters.

Исследование проводил медицинский центр Шеба и Центральная вирусологическая лаборатория Министерства здравоохранения Израиля.

В ходе исследования были взяты кровь 20 человек, которые получили две дозы вакцины 5-6 месяцев назад и 20 человек, которые сделали третью дозу вакцины месяц назад.

Директор отделения инфекционных заболеваний у «Шебы" Гили Регев-Йохай отметила: "Люди, получившие вторую дозу 5 или 6 месяцев назад, не имеют защиты от штамма Омикрон. Хотя у них есть определенная защита от штамма Дельта".

"Хорошая новость состоит в том, что с бустерной дозой защита увеличивается примерно в сто раз", – подчеркнула Регев-Йохай.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует некоторым категориям людей получить бустерную дозу вакцины от коронавируса в связи с распространением нового штамма COVID-19 "Омикрон".

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