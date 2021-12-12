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Власти взялись за придорожный бизнес

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  • 12.12.2021, 15:48
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Власти взялись за придорожный бизнес

Многие льготы отменяют.

В Беларуси могут отменить некоторые налоговые льготы для придорожного бизнеса. Это предусмотрено планами по оптимизации льгот по налогам и пошлинам. Чиновники утверждают, что это послабление оказалось невостребованным, сообщает zerkalo.io.

Чиновники хотят отменить льготу по подоходному налогу, которую получают индивидуальные предприниматели от продажи товаров и оказания услуг в объектах придорожного сервиса. Сейчас на такие налоговые послабления могут рассчитывать ИП в течение пяти лет с ввода в эксплуатацию таких объектов. Речь про магазины, кафе, заправки, которые открывают вдоль автодорог.

«На горизонте рассмотрения льгота оказалась невостребованной, в 2020 году льготой не пользовались, — уточняют чиновники в обосновании необходимости отменить некоторые налоговые льготы, документ есть в распоряжении редакции. — Оценка льготы не проводилась в связи с отсутствием возможности получить данные для расчетов (малое количество пользователей, либо их отсутствие, прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя пользователей льгот за предыдущие годы)».

Эту льготу хотят отменить с 1 января 2021 года, то есть «задним» числом. Это послабление ввели в 2010 году. Власти планировали, что оно поможет развитию придорожного сервиса.

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