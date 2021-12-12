Украина запретила въезд российской певице 10 12.12.2021, 15:57

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Исполнительнице запретили въезд в страну на три года.

Въезд в Украину певице из России и организатору ее выступлений из-за посещения ими Крыма не разрешила государственная пограничная служба страны. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба ведомства на странице в соцсети Facebook.

«Мужчину и женщину … обнаружили пограничники отдельного КПП «Киев» в одном из столичных аэропортов, — говорится в сообщении ведомства. — Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула».

Отмечается, что женщине, которая является российской исполнительницей песен, и мужчине, который связан с организацией и обеспечением выступлений певцов, отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года.

Личности граждан России не раскрывались.

По данным СМИ, речь идет о певице Марии Гусаровой.

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