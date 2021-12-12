Внутренний долг: сколько должен каждый белорус 9 12.12.2021, 16:10

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Значительный рост внутреннего долга обусловлен в том числе тем, что получать кредиты на внешних рынках для Беларуси сейчас сложно.

Telegram-канал «Нашы грошы» опубликовал сообщает о росте внутреннего долга, а также подсчитал, сколько должен каждый белорус:

— Значительный рост внутреннего долга обусловлен в том числе тем, что получать кредиты на внешних рынках для Беларуси сейчас сложно.

Приходится активно размещать облигации на внутреннем рынке. Так, за январь-ноябрь минфин продал облигаций на 191 млн рублей и 1205 млн долларов. Однако и на внутреннем рынке получать займы нелегко. Лишь 2,2% валютных бумаг удалось продать через биржу, остальные, похоже, размещались в «добровольно-принудительном» порядке.

Внутренний долг на 1 ноября составил 11 миллиардов рублей или 1177 рублей на каждого жителя страны.

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