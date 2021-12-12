закрыть
12 декабря 2021, воскресенье, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Внутренний долг: сколько должен каждый белорус

9
  • 12.12.2021, 16:10
  • 10,358
Внутренний долг: сколько должен каждый белорус

Значительный рост внутреннего долга обусловлен в том числе тем, что получать кредиты на внешних рынках для Беларуси сейчас сложно.

Telegram-канал «Нашы грошы» опубликовал сообщает о росте внутреннего долга, а также подсчитал, сколько должен каждый белорус:

— Значительный рост внутреннего долга обусловлен в том числе тем, что получать кредиты на внешних рынках для Беларуси сейчас сложно.

Приходится активно размещать облигации на внутреннем рынке. Так, за январь-ноябрь минфин продал облигаций на 191 млн рублей и 1205 млн долларов. Однако и на внутреннем рынке получать займы нелегко. Лишь 2,2% валютных бумаг удалось продать через биржу, остальные, похоже, размещались в «добровольно-принудительном» порядке.

Внутренний долг на 1 ноября составил 11 миллиардов рублей или 1177 рублей на каждого жителя страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников