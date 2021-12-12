Триумф трагедии 15 Telegram-канал «СерпомПо»

12.12.2021, 16:15

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Большинство граждан союзных республик были рады вырваться из «тюрьмы народов».

«Что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз... 25 млн русских людей в одночасье оказались за границей, в республиках бывшего СССР, которые приобрели независимость, суверенитет... Им невозможно было вернуться, воссоединиться со своими родственниками. Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения».

Путин сказал, что распад СССР стал для него «такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны».

Какой страны? СССР? Нет. Большинство граждан союзных республик были рады вырваться из «тюрьмы народов», которую Ленин, называвший так Российскую империю, фактически воссоздал в СССР. Для русских, оказавшихся за пределами РСФСР? Для многих, да. Но в 90-е страдающий от трагедии распада «исторической России под названием Советский Союз», Путин тихо делал свой бизнес в питерской мэрии, а не занимался, к примеру, эвакуацией русских, застрявших в охваченном гражданской войной Таджикистане.

Предположим, что в «лихие 90-е» чиновник из питерской мэрии ничем не мог помочь страдающим соотечественникам. Но Путин правит Россией более 20 лет, и этнические русские, желающие получить гражданство РФ, в отличие от Депардье, Орейро, жителей непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Лугандонии, на протяжении всего этого времени сталкивались и сталкиваются с огромными проблемами при получении российских паспортов.

Почитайте, что пишут об этом самые яростные апологеты и верные слуги путинского режима.

«Мы много об этом говорим, несколько лет назад мы говорили о гражданстве для жителей Донбасса, его получение очень облегчено. Нельзя ли облегчить его получение для всех русских? Почему Россия стесняется это делать? Евреи не стеснялись, немцы не стеснялись, греки не стеснялись...»

«...пришло время (оно давно, конечно пришло, но сейчас уже слишком очевидно) для власти произнести три важных слова: упрощенное гражданство русским».

Поэтому в слова Путина что распад СССР стал для него трагедией, не верится. И сразу вспоминаются сделки возглавляемого им Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга «сырье в обмен на продовольствие»; друзья, все как один, ставшие миллиардерами, виолончель Ролдугина , дворец в Геленджике, секретные жены и дети и т.д. и т.п.

Да, для миллионов, оказавшихся не в том месте не в то время, это стало трагедией. Для Путина открыло дорогу к вершинам власти, которых в СССР он, заурядный офицер регионального управления КГБ, никогда бы не достиг.

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