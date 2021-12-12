Белорусское объединение рабочих рассказало, как сохранить свои сбережения 12.12.2021, 16:31

5,254

Инфляция серьезно бьет по кошелькам белорусов.

В ноябре инфляция по сравнению с октябрем составила 100,5%. Индекс потребительских в январе — ноябре 2021-го к январю — ноябрю 2020-го составил 109,4%.

В ноябре больше всего подорожали свежая белокочанная капуста — на 12,79%, свекла — на 9,9%, гречневая крупа — на 6,4%.

Овощи стали дороже на 3,8%. И это только по государственной статистике.

«А мы еще раз напоминаем: единственный способ сохранить ваши сбережения — это переводить их в иностранную валюту и не держать в банковской системе», — пишет Telegram-канал Белорусское объединение рабочих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».