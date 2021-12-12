Диетологи назвали шесть главных продуктов для людей старше 40 лет 1 12.12.2021, 16:51

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Какой диеты нужно придерживаться зрелым людям?

Как известно, у всех людей старше 40 лет замедляются обменные процессы в организме и появляется лишний вес. Кроме того, после 40 лет процессы старения ускоряются. Как передает replyua.net, специалисты рассказали, какой диеты нужно придерживаться людям зрелого возраста, чтобы контролировать вес и замедлять процессы старения. Диетологи подчеркнули, что именно несбалансированное питание приводит к появлению лишних килограммов, а также к ухудшению состояния кожи.

На первое место среди самых полезных продуктов для людей старше 40 лет диетологи поставили жирные сорта рыбы. Именно рыба является чемпионом по содержанию жирных кислот Омега-3, которые защищают сосуды и сердце от развития болезней, а также улучшают состояние кожи, волос и ногтей. Каждую неделю достаточно съедать три порции жирной рыбы.

А ещё в ежедневном рационе должны присутствовать томаты. Как отметили диетологи, ежедневно нужно съедать хотя бы один средний помидор. Этот овощ является главным источником ликопина, а он, в свою очередь, считается лучшим антиоксидантом. Употребление томатов не только защищает организм от старения, но также служит лучшей профилактикой развития онкологии.

Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает брокколи, благодаря которой организм может получить целый набор самых важных витаминов и микроэлементов. Также диетологи включили в рейтинг все ягоды, продукты из сои, цельнозерновую продукцию и батат.

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