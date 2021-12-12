Одинокий тиран 3 12.12.2021, 16:59

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Почему на переговорах Байдена окружают помощники, а возле Путина никого нет.

Президент России Владимир Путин постоянно изображает, что он в одиночку «стоит у штурвала», но в этом беда и для страны, и для самого диктатора. Об этом в своей колонке пишет российский историк и политолог Андрей Зубов, пишет «Новое время».

Он обратил внимание на снимки, появившиеся 7 декабря, когда Путин и американский президент Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Рядом с главой Белого дома — госсекретарь Энтони Блинкен и советники, Путин же сидит в одиночестве.

«Возможно, и даже очень вероятно, что рядом с Путиным в его сочинской резиденции тоже были помощники, но их никто не показал… Это нехитрая информационная позиция всех диктаторов, желающих убедить народ в своей незаменимости», — отмечает Зубов.

Точно так же, по словам историка, когда-то изображали египетских фараонов, Гитлера, Сталина, Муссолини — «гигант-правитель и море мелких фигурок народа».

«Он — один. И все вокруг вытоптано, как пол в глинобитной нищей хижине. Хотя вокруг множество людей мудрых, образованных, умелых в деле государственного управления. Думаю, немало из них могут в мудрости померяться с одиноким правителем. А вот не хочет он меряться. Хочет оставаться одиноким, упиваясь своим величием, смертельно боясь потерять власть», — говорится в колонке.

По словам автора, тот же Байден не боится роли «бывшего президента», зная, что после ухода с поста Америка найдет ему замену.

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