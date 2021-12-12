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«Их нужно отключить от SWIFT»: киберпартизаны опубликовали запись с Сергеем Тихановским

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  • 12.12.2021, 17:05
  • 21,802
«Их нужно отключить от SWIFT»: киберпартизаны опубликовали запись с Сергеем Тихановским

Народный блогер выступает за самые жесткие меры против режима.

Киберпартизаны опубликовали запись, на которой политзаключенный Сергей Тихановский разговаривает с адвокатом в тюрьме. Народный блогер призывает отключить режим от расчетной системы SWIFT:

— Нужно поставить вопрос отключения от SWIFT и европейской платежной системы. Это серьезный вопрос. В Европарламенте об этом можно говорить: отключайте и все, мы вас прямо умоляем.

Отключили платежную систему — и все.

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