«Их нужно отключить от SWIFT»: киберпартизаны опубликовали запись с Сергеем Тихановским

«Их нужно отключить от SWIFT»: киберпартизаны опубликовали запись с Сергеем Тихановским2
- 12.12.2021, 17:05
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Народный блогер выступает за самые жесткие меры против режима.
Киберпартизаны опубликовали запись, на которой политзаключенный Сергей Тихановский разговаривает с адвокатом в тюрьме. Народный блогер призывает отключить режим от расчетной системы SWIFT:
— Нужно поставить вопрос отключения от SWIFT и европейской платежной системы. Это серьезный вопрос. В Европарламенте об этом можно говорить: отключайте и все, мы вас прямо умоляем.
Отключили платежную систему — и все.