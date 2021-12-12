«Их нужно отключить от SWIFT»: киберпартизаны опубликовали запись с Сергеем Тихановским 2 12.12.2021, 17:05

21,802

Народный блогер выступает за самые жесткие меры против режима.

Киберпартизаны опубликовали запись, на которой политзаключенный Сергей Тихановский разговаривает с адвокатом в тюрьме. Народный блогер призывает отключить режим от расчетной системы SWIFT:

— Нужно поставить вопрос отключения от SWIFT и европейской платежной системы. Это серьезный вопрос. В Европарламенте об этом можно говорить: отключайте и все, мы вас прямо умоляем.

Отключили платежную систему — и все.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».