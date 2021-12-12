Биатлонистка, бойкотировавшая письмо лукашистов, снова завоевала медаль 6 12.12.2021, 17:24

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Анна Сола — настоящая любимица белорусских болельщиков.

Биатлонистка Анна Сола вновь попала в число призеров на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. На этот раз наша биатлонистка оказалась на второй позиции.

Золото досталось норвежке Марте Рэйселанд, обошедшей белоруску на заключительном отрезке дистанции. Третьей стала шведка Эльвира Эберг, четвертое место досталось белорусской олимпийской чемпионке Динаре Алимбековой.

Ирина Лещенко показала 48-й результат.

Напомним, Анна Сола отказалась подписывать провластное письмо спортсменов.

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