Кремль: Путин и Байден поговорят еще раз 7 12.12.2021, 17:42

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Пресс-секретарь российского правителя анонсировал новый видеозвонок.

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин поговорят еще раз после того, как их доверенные представители проработают тему напряженности, возникшей из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии каналу Россия-1, информирует ТАСС.

По его словам, Путин и Байден договорились «в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины».

«Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам», — уточнил Пєсков.

Спикер Кремля добавил, что Путин очень хотел бы увидеться с Байденом лично. Об этом он сказал во время видеопереговоров с Байденом.

«Обязательно увидимся, мне бы этого очень хотелось», — сказал Путин в ответ на слова своего визави о том, что тот сожалеет, что не получилось увидеться на саммите Группы двадцати в Риме.

При этом пресс-секретарь Путина заявил, что пока говорить о встрече лидеров РФ и США в очном формате рано. По его словам, это вопрос на будущее.

«Очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано», — сказал Песков.

В последние полтора месяца Россия стягивает войска к украинским границам. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на 3 декабря численность российских войск вблизи границ Украины и на временно оккупированных территориях составляет более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может быть произведено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

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