БОР: Александр Ярошук, вы на чьей стороне? 8 12.12.2021, 17:54

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Либо вы играете честно и защищаете рабочих, либо честно снимаете с себя полномочия.

Белорусское объединение рабочих призвало независимые профсоюзы встать на сторону тысяч уволенных белорусов:

— 10 декабря произошло то, чего и следовало ожидать: лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКПД) Александр Ярошук подтвердил свою причастность к режиму и его преступным действиям в отношении рабочих. В ходе совещания с МВФ он заявил, что выступает против санкций.

Он промолчал о массовых увольнениях, он промолчал о нарушении прав трудящихся, не беспокоит его и здоровье рабочих в связи с пандемией коронавируса.

А что беспокоит? Правильно, санкции.

Александр Ярошук, вы на чьей стороне, определитесь: либо вы играете честно и защищаете рабочих, либо честно снимаете с себя полномочия и уходите в закат. Третьего не дано. Белорусы — честные люди, остальные — предатели. Думаем, вы прекрасно знаете, что делают с предателями после победы.

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