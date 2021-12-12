БОР: Александр Ярошук, вы на чьей стороне?8
- 12.12.2021, 17:54
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Либо вы играете честно и защищаете рабочих, либо честно снимаете с себя полномочия.
Белорусское объединение рабочих призвало независимые профсоюзы встать на сторону тысяч уволенных белорусов:
— 10 декабря произошло то, чего и следовало ожидать: лидер Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКПД) Александр Ярошук подтвердил свою причастность к режиму и его преступным действиям в отношении рабочих. В ходе совещания с МВФ он заявил, что выступает против санкций.
Он промолчал о массовых увольнениях, он промолчал о нарушении прав трудящихся, не беспокоит его и здоровье рабочих в связи с пандемией коронавируса.
А что беспокоит? Правильно, санкции.
Александр Ярошук, вы на чьей стороне, определитесь: либо вы играете честно и защищаете рабочих, либо честно снимаете с себя полномочия и уходите в закат. Третьего не дано. Белорусы — честные люди, остальные — предатели. Думаем, вы прекрасно знаете, что делают с предателями после победы.