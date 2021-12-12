Мать Романа Бондаренко — белорусам: Идите вперед и никогда не сдавайтесь 5 12.12.2021, 18:02

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Фото: tut.by

В какой ситуации бы вы не находились.

Мать убитого лукашистами минчанина Романа Бондаренко опубликовала видеообращение к белорусам. Елена Бондаренко призывает не сдаваться и идти вперед:

— Это видео я записала для тех, кому сейчас очень трудно, как и мне, кто не знает, что делать, и в память о моем сыне Романе Бондаренко.

Представь, это ты.

Возможно, сейчас ты находишься не в самой лучшей ситуации в своей жизни.

Скорее всего в твоей жизни были трудности , которые ломали тебя.

Когда ты эти трудности преодолевал, ты становился сильнее, тебя можно было сломать, но все же это было сделать сложнее .

И, наконец, в твоей жизни наступает такой момент, когда сломать тебя практически невозможно. Поэтому в какой бы ситуации ты сейчас ни находился, иди вперед, преодолевай трудности и никогда не сдавайся!

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