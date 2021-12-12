У замглавы МВД Украины нашли российское гражданство 33 12.12.2021, 18:23

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Зеленский требует его отставки.

Заместитель Министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, который во время поездки в Донецкую область вступил в перепалку с правоохранителями из-за законного требования показать документы, имеет действующий паспорт гражданина РФ, сообщает «Центр журналистских расследований».

Согласно данным Федеральной налоговой службы РФ, паспорт №6004531705 Гогилашвили получил 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. Также он имеет действующий индивидуальный налоговый номер (ИНН) РФ 616404621705.

Официальная база российских налоговиков предоставляет данные только по действующим документам. Выход из гражданства РФ или лишение его производится на основании указа президента России.

Накануне в сети появилось видео, на котором показана ссора Гогилашвили с полицейскими. На видео замминистра не сдерживается в выражениях и угрожает правоохранителю, что знакомство с ним «приятным не будет».

Глава МВД заявил, что подчиненный будет отстранен от работы на время дисциплинарного расследования, президент Владимир Зеленский требует его увольнения. Позже прокомментировал видео и сам Гогилашвили. Свою реакцию он назвал «эмоциональной» и заявил, что поддерживает решение о своем отстранении.

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