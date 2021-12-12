закрыть
12 декабря 2021, воскресенье, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Большая семерка» резко раскритиковала режим Лукашенко

3
  • 12.12.2021, 18:39
  • 10,094
«Большая семерка» резко раскритиковала режим Лукашенко

Ситуацию в Беларуси продолжают обсуждать на самом высоком уровне.

«Большая семерка» призывает белорусские власти изменить курс. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи G7 в Великобритании, сообщает ТАСС.

В коммюнике выражается обеспокоенность по поводу действий властей Беларуси по подавлению прав граждан. Главы МИД G7 также осудили организацию режимом нелегальной миграции ради политических целей.

«Мы подтвердили наше недавнее заявление, призвав режим Лукашенко в срочном порядке изменить его курс», — говорится в тексте коммюнике.

Двухдневная встреча G7, участниками которой являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходила в Ливерпуле под председательством Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как создать рычаги давления на режим
Как создать рычаги давления на режим Артем Черников
Сэнсы жыцця
Сэнсы жыцця Мікола Статкевіч
Взрастим дуриан в своем коллективе!
Взрастим дуриан в своем коллективе! Ирина Халип
Про нас с вами и их с ними
Про нас с вами и их с ними Андрей Санников