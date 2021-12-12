«Большая семерка» резко раскритиковала режим Лукашенко 3 12.12.2021, 18:39

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Ситуацию в Беларуси продолжают обсуждать на самом высоком уровне.

«Большая семерка» призывает белорусские власти изменить курс. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи G7 в Великобритании, сообщает ТАСС.

В коммюнике выражается обеспокоенность по поводу действий властей Беларуси по подавлению прав граждан. Главы МИД G7 также осудили организацию режимом нелегальной миграции ради политических целей.

«Мы подтвердили наше недавнее заявление, призвав режим Лукашенко в срочном порядке изменить его курс», — говорится в тексте коммюнике.

Двухдневная встреча G7, участниками которой являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, проходила в Ливерпуле под председательством Великобритании.

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